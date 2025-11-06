Corriere Dello Sport: “Brunori-Pohjanpalo, il Palermo in tandem”

Finora, fuori casa, Inzaghi aveva sempre preferito il francese. Il quotidiano sportivo evidenzia che Brunori , dopo due panchine e due spezzoni da subentrato nelle quattro gare esterne disputate, sente "odore di titolarità" in trasferta per la prima volta in questo torneo. Si va, dunque, verso il tandem Brunori-Pohjanpalo dal primo minuto.

Il segnale più forte in questa direzione è arrivato dalla seduta di ieri mattina a Torretta. Durante la sessione, introdotta da un lavoro specifico sui tiri in porta, è stata provata la coppia finlandese-italo-brasiliano in uno schieramento pieno di "titolari" .

La parola d'ordine è dunque continuità e, come suggerito dalla seduta di ieri, questa si estende alla formazione. L'idea di Inzaghi è di confermare il 3-5-2 puro (con Palumbo mezzala sinistra) e riproporre lo schieramento che aveva dilagato contro il Pescara nella prima parte del secondo tempo.