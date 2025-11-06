L'ago della bilancia, in attacco, pende questa volta dalla parte del capitano. In vista della trasferta di sabato contro la Juve Stabia, come riportato dal Corriere Dello Sport, il tecnico Pippo Inzaghi sembra intenzionato a rompere il copione finora delineato nel campionato cadetto: Matteo Brunori è dato per favorito nel ballottaggio con Le Douaron per affiancare Pohjanpalo.
Rassegna Stampa
Corriere Dello Sport: “Brunori-Pohjanpalo, il Palermo in tandem”
Finora, fuori casa, Inzaghi aveva sempre preferito il francese. Il quotidiano sportivo evidenzia che Brunori, dopo due panchine e due spezzoni da subentrato nelle quattro gare esterne disputate, sente "odore di titolarità" in trasferta per la prima volta in questo torneo. Si va, dunque, verso il tandem Brunori-Pohjanpalo dal primo minuto.
Il segnale più forte in questa direzione è arrivato dalla seduta di ieri mattina a Torretta. Durante la sessione, introdotta da un lavoro specifico sui tiri in porta, è stata provata la coppia finlandese-italo-brasiliano in uno schieramento pieno di "titolari".
La parola d'ordine è dunque continuità e, come suggerito dalla seduta di ieri, questa si estende alla formazione. L'idea di Inzaghi è di confermare il 3-5-2 puro (con Palumbo mezzala sinistra) e riproporre lo schieramento che aveva dilagato contro il Pescara nella prima parte del secondo tempo.
La squadra dovrà superare l'esame del "Menti" dando conferme soprattutto in termini di brillantezza in zona-gol. In difesa, è probabile che Inzaghi dia ancora fiducia a Bereszynski come braccetto di destra nella difesa a tre, in vantaggio su Diakité, con Pierozzi confermato come esterno destro a tutta fascia.
