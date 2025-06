Corriere dello Sport: “Altro Palermo, ora Giorgini e Marcandalli”

Il mercato del Palermo ruota intorno al consolidamento della linea difensiva: oltre ai titolari Diakité, Magnani e Ceccaroni, con il giovane Peda rientrato dal prestito alla Juve Stabia, la dirigenza cerca centimetri e fisicità. L’identikit corrisponde al 23enne Andrea Giorgini del Sudtirol, stimato per la durezza nei contrasti e l’efficacia nel gioco aereo, capace di giocare sia in una retroguardia a tre sia in una difesa a quattro. Nel mirino c’è anche il 22enne Alessandro Marcandalli, di proprietà del Genoa, pedina preziosa perché Under in una rosa che potrà contenere al massimo 18 Over 23.