Corriere dello Sport: “Altro Palermo. Inzaghi insiste, subito Johnsen”

Palermo-Sampdoria, nel vortice della Serie B: Inzaghi sfida gli ex e rilancia la corsa al vertice

⚽️ 10 febbraio - 08:33

Dal Corriere dello Sport emerge il senso di vortice continuo che caratterizza la Serie B, un campionato che non concede pause nemmeno dopo un sabato felice. Palermo e Sampdoria, entrambe reduci da un momento positivo – undici risultati utili consecutivi per i rosanero, quattro per i blucerchiati – si ritrovano subito una di fronte all’altra nell’anticipo infrasettimanale, con l’obbligo di non rallentare la corsa.

Il quotidiano dà grande risalto alle parole di Filippo Inzaghi, che guarda con decisione al terzo posto occupato dal Frosinone, distante appena due punti. Il tecnico ribadisce un concetto chiave: chi sta inseguendo non può permettersi pause né cali di concentrazione. Pur riconoscendo i buoni risultati recenti, Inzaghi chiede al suo Palermo un ulteriore salto di qualità, convinto che la squadra abbia ancora margini di crescita. Da qui l’idea di un mini turnover, con diversi cambi rispetto all’ultima uscita e Johnsen pronto a partire dal primo minuto.

Ampio spazio è dedicato alla Sampdoria, definita una squadra profondamente rinnovata e rilanciata dopo aver rimesso in ordine la classifica. La gestione di Gregucci e Foti punta ora sulla concretezza, forte anche dell’effetto Marassi, dove sono arrivate quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Secondo Inzaghi, i blucerchiati hanno tutte le carte in regola per inserirsi nella lotta play-off, segno di un progetto che sta trovando identità e continuità.

Uno dei temi centrali dell’articolo è quello emotivo, legato alla “banda degli ex”. Su tutti spicca Matteo Brunori, che torna ad affrontare il Palermo a distanza di un solo mese dalla cessione. L’ex capitano rosanero, reduce dal primo gol – peraltro di pregevole fattura – con la nuova maglia, avrà una motivazione in più per farsi rimpiangere. Accanto a lui, anche Soleri e Henderson, mentre il fronte opposto non è da meno: diversi rosanero hanno un passato doriano, dalle brevi parentesi di Magnani e Palumbo ai quattro anni di Augello in Serie A.

Sul piano tattico, il Corriere dello Sport descrive la gara come insidiosa e atipica, tipica degli infrasettimanali preparati in tempi ridottissimi. Inzaghi è consapevole della fatica accumulata contro l’Empoli, ma non appare preoccupato grazie a una rosa profonda. In difesa Magnani è pronto a subentrare, con Ceccaroni destinato al riposo; a centrocampo Gomes dovrebbe dare fiato e nuove energie al posto di Segre. Davanti, prende forma un nuovo tandem alle spalle di Pohjanpalo, con il rientro di Palumbo dalla squalifica e l’inserimento di Johnsen, chiamato a garantire imprevedibilità e qualità.

Proprio su Johnsen il giornale chiude con una curiosità di buon auspicio per i rosanero: il norvegese ha già segnato il suo primo gol con una nuova squadra proprio al Ferraris, quando vestiva la maglia della Cremonese, in una partita poi vinta. Un dettaglio che alimenta le speranze del Palermo, chiamato a confermare, ancora una volta, che nel tritacarne della Serie B fermarsi non è un’opzione.