Corini: “Vissuto momento difficile ma vogliamo fare stagione di vertice. Serve unità”

Termina con il risultato di 3-2 la sfida tra Palermo e Cremonese, andata in scena questo pomeriggio allo stadio "Renzo Barbera", valida per l'ultimo turno del campionato di Serie B del 2023. Una sfida rocambolesca decisa da una punizione di Stulac che ha permesso ai rosanero di portarsi a -3 dal secondo posto in classifica. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine siciliana, Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa.

"Infortuni? Capita durante il campionato, è fisiologo. Abbiamo avuto qualche difficoltà di troppo, anche virus e influenze, la squadra è stata reattiva e ha combattuto, ci sono aspetti da migliorare in fase difensiva. Si vincono le partite facendo gol e siamo tornati a farli con continuità. Abbiamo affrontato le difficoltà a testa alta. Questa squadra gioca sempre con tre giocatori offensivi, la partita del tutto era quella: bisogna avere il coraggio di provarci e rischiare. Godiamo di questa bellissima vittoria. Leo giocatore molto importante, ho bisogno a volte di un giocatore che mi regga di più come Gomes che ha fatto molto bene, non stava benissimo. Sentiva fastidio alla gamba, Leo si è fatto trovare pronto. Si vincono insieme le partite, i cambi sono stati determinanti. Questa squadra ha sempre spinto con tanti giocatori, abbiamo fatto molto bene a Como e anche oggi. La squadra sta crescendo. Aver recuperato Di Francesco e Insigne è stato fondamentale. So quanto Stulac mi può dare. Sapevo che Gomes sarebbe durato un tempo. Leo come con lo Spezia? Ci pensavo, pensavo fosse distante. È stato bravo. Penso che questa squadra sta rispettando le previsioni, stare attaccati ai primi posti. Sappiamo bene l’ambizione che c’è a Palermo, a volte è difficile spiegare la situazione. Spesso ho richiamato all’unità, allo stare insieme. Forse in quel momento di difficoltà non c’è stato. C’è bisogno di unità, la palla di Leo l’abbiamo spinta tutti. La curva non ci ha mai abbandonato, voglio questo atteggiamento. Vincere a Palermo è più complicato che da altre parti. Ce la giocheremo, abbiamo le nostre armi ma non siamo gli unici. Mercato? È normale che ci sarà un confronto, valuteremo e se ci sarà la possibilità interverremo. Abbiamo attraversato un momento di difficoltà, dovuto ai tanti infortuni ed alla mancanza di risultati. Ci siamo compattati ed uniti ancora di più e dalla gara di Parma, anche se con qualche errore, credo si sia vista una grande reazione della squadra. Adesso siamo contenti, ma è il momento di parlare poco e lavorare molto, vogliamo continuare così e fare una stagione di vertice".