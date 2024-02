Corini: “Serie A la nostra ambizione, daremo 100% fino all’ultimo. I ballottaggi…”

Le parole live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Eugenio Corini, in vista della sfida contro la Cremonese.

E' tutto pronto a Cremona dove, sabato pomeriggio, la squadra di Giovanni Stroppa ospiterà il Palermo reduce dal convincente successo maturato in casa contro il Como. Un match che metterà di fronte la seconda e terza forza del campionato di Serie B , divise da appena un punto a favore dei grigiorossi. Impegno presentato dal tecnico della compagine rosanero, Eugenio Corini , intervenuto in conferenza stampa.

"Ancora può succedere di tutto, ma non voglio negare l’importanza della partita. Siamo in una posizione di svantaggio rispetto alla Cremonese. Il campionato vive di momenti, fino all’ultimo secondo ci sarà da lottare . Dobbiamo pensare a consolidare il nostro percorso facendo una grande gara. Le coppe del Manchester City? È stato importante il significato, dentro c’è il lavoro del City Group, quello che sono riusciti a costruire. La nostra ambizione è che il Palermo possa tornare in Serie A, ce la metteremo tutta".

"Ballottaggi? Fino all’ultimo mi porto sempre quattro o cinque dubbi perché tutti i ragazzi si allenano al massimo e mi mettono fortunatamente in difficoltà. Sto cercando di costruire una mentalità comune, funzionale solo all’interesse prioritario della squadra. Loro sanno che devono rispettare le mie scelte, gestire giocatori importanti che goocano meno come Henderson, Stulac o Coulibaly. Leo a Piacenza é un esempio lampante, non doveva giocare ma si è fatto trovare pronto facendo bene 95 minuti. Dico sempre a loro che bisogna donare qualcosa di proprio alla squadra per avere poi il risultato auspicato. Fortunatamente il campo avalla questo concetto e ci sta dando ragione".