Corini: “Meritavamo di vincere, fatto partita di grande livello. Rosso decisivo”

"Meritavamo un risultato diverso, faccio fatica ad accettarlo". Lo ha detto Eugenio Corini , intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Como , andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Sinigaglia", terminata con il risultato di 3-3. Fra i temi trattati dal tecnico del Palermo , la prestazione offerta dalla compagine siciliana - in dieci uomini dopo il rosso a Ivan Marconi - in occasione della gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B .

"Nove gol segnati, otto subiti e un altro pareggio? La squadra ha fatto una partita di grande livello con un primo tempo in dominio in cui avremmo potuto segnare un altro gol. L'inizio della ripresa abbiamo preso gol dopo trenta secondi. La squadra è stata brava a recuperare e rimontare. Meritavamo un risultato diverso, faccio fatica ad accettarlo. Purtroppo è una costante e l'inerzia delle gare basta poco per spostarla. Se penso allo sviluppo dei cento minuti, aver sofferto solo un quarto d'ora contro il Como... Poi l'episodio ha deciso la partita nel finale. Martedì la Cremonese? Penso che sia piacevole per tutti i tifosi. Pareggio di oggi? Gli spettatori neutrali si saranno divertiti, ma questo risultato non mi sta bene, meritavamo di vincere".