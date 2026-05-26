Con l'eliminazione contro il Catanzaro è terminata la stagione del Palermo. Già la testa si proietta alla prossima annata, che si tratterà della quinta stagione consecutiva della serie cadetta. In tal senso, la sfida che aprirà la 26/27 sarà, come di consueto, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia.

La squadra di Inzaghi, con ogni probabilità, tenendo conto del regolamento degli scorsi anni affronterà il Lecce, che ha mantenuto la massima serie ottenendo la salvezza l'ultima giornata ai danni della Cremonese. La vincente della sfida tra rosanero e sanniti affronterà una tra Lazio e Mantova, che si sfideranno ai trentaduesimi.