Conference League, c’è un po’ di Palermo nel trionfo Blues

Mercoledì si è disputato l’ultimo atto della quarta edizione della Conference League, stagione che ha visto il trionfo del Chelsea sul Betis per 4-1. Quello dei “Blues” è stato un vero e proprio dominio, come testimoniano anche i risultati: gli uomini di Maresca hanno totalizzato 6 vittorie su 6 nella prima fase a girone unico realizzando 26 gol e, proseguendo il loro cammino in maniera netta, perdendo solo una gara (contro il Servette 2-1) in tutta la competizione e stabilendo anche il record di 42 reti, superando quello della Fiorentina.