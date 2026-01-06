Con Kane e Mbappé, più di tanti big Champions: Pohjanpalo è un caso europeo

Davanti a Lewandowski, Salah e Lautaro, alle spalle di Kane, Mbappé e Haaland: Pohjanpalo nell’élite del gol

Mediagol ⚽️ 6 gennaio 2026 (modifica il 6 gennaio 2026 | 11:11)

Di Nicholas Barone

Si è da poco concluso il 2025 del Palermo. Un'annata non facile per tanti motivi, tra cui risultati calcistici poco brillanti, soprattutto fino a giugno. Ma la più grande nota positiva ha sicuramente un nome e un cognome: Joel Pohjanpalo. Il finlandese è arrivato con la sorpresa di quasi tutti nel gennaio scorso dopo sei gol in massima serie con il Venezia. Un esborso economico di quasi 5 milioni non indifferente ma che è stato ripagato con dei dati stratosferici: sono, infatti, ben 21 i gol fatti dal finlandese, impreziositi da 7 assist. Tutto in appena 31 partite.

Una media impressionante, che giustifica del tutto la spesa fatta dalla società di Viale Del Fante per acquistare il suo cartellino dai lagunari. Il finlandese ha dimostrato, anche prima di approdare in Sicilia, una dote realizzativa fuori dal comune, visti i 48 gol fatti in meno di 100 partite con gli arancioneroverdi tra Serie A e B. E a rendere questo score ancora più rilevante è la classifica sulle reti siglate in questo periodo confrontando le migliori cinque leghe d'Europa con le rispettive seconde divisioni: Dopo i marziani Kane (111 gol), Mbappe (105 gol) e Haaland (104 gol), e i sempre attuali Lewandowski (77 gol) e Salah (70 gol), c'è proprio Joel Pohjanpalo con ben 68 gol, superando attaccanti del calibro di Lautaro Martinez, in forza all'Inter.

Un dato che porta il finlandese al sesto posto assoluto dalla stagione 2022/23, rendendolo l’unico attaccante presente nella top ten a militare in una seconda lega. Un particolare che aumenta ulteriormente il valore di quanto fatto da Pohjanpalo, capace di tenere il passo – almeno sotto il profilo realizzativo – di autentici fuoriclasse del calcio mondiale, pur lontano dai riflettori delle grandi competizioni europee. Le reti siglate dal classe 1994 nelle tre stagioni e mezza hanno avuto un peso determinante anche nel raggiungimento degli obiettivi delle squadre in cui ha militato. Nella stagione 2022/23 ha trascinato il Venezia ai playoff con 19 gol dopo una partenza complicata; nel 2023/24 è stato uno degli artefici principali della promozione in Serie A dei lagunari, mettendo a segno 22 reti. Nella prima parte del 2024/25, alla sua prima esperienza nella massima serie, ha realizzato sei gol prima del trasferimento al Palermo nel mercato invernale. In rosanero ha poi dato un contributo decisivo alla qualificazione della squadra negli spareggi promozione con 9 reti.

Ora, con 12 reti già messe a referto in questa stagione, Pohjanpalo sogna di riportare il Palermo in Serie A, completando un percorso che lo ha visto crescere anno dopo anno fino a diventare uno degli attaccanti più prolifici d’Europa per continuità e rendimento. Dunque, numeri impressionanti per il finlandese: 68 gol in tre stagioni e mezzo, ai quali si aggiungono anche 19 assist, un dato elevato per una punta, e prestazioni caratterizzate da sacrificio e spirito di squadra.

Insomma, numeri da Champions League con il Palermo che fanno ben sperare per il futuro. Grafica e statistiche realizzate in collaborazione con Sofascore e Gazzetta dello Sport.