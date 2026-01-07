City Football Group, il rendimento delle altre: ok Manchester, sorpresa Troyes

Il resoconto sulla stagione delle "sorelle" del Palermo in orbita City Group

Il Palermo sta avanzando nella sua stagione, dopo un buon girone di andata - ancora da terminare - che lo ha portato al momentaneo quarto posto. I rosanero, facendo un bilancio di fine girone, non stanno rispecchiando al 100% le aspettative ma sono comunque in lotta per i primi posti, a soli quattro punti dalla zona promozione diretta. La squadra di Pippo Inzaghi, facente parte del City Football Group, non è l'unica del gruppo a vivere una stagione tra le prime posizioni.

MANCHESTER CITY

La "regina" del gruppo si trova al secondo posto di Premier League, costretta a inseguire sull'Arsenal. I citizens non sono partiti con il piede giusto, ma sono riusciti a scacciare la crisi. Quarto posto anche in Champions, con due gare ancora da giocare.

GIRONA

Gli spagnoli, in Liga, hanno vissuto un inizio traumatico di stagione, con zero successi nelle prime sette gare. Anche per loro, però, la crisi sembra essere scacciata, visti i 18 punti e la zona retrocessione finalmente abbandonata. In spagna, oltretutto, la classifica è molto corta: la squadra di Michel si trova a soli tre punti dal decimo posto, occupato dal Getafe, nonostante si trovi diciassettesima.

TROYES

I francesi, che si trovano in seconda divisione, non erano tra le favorite, ma, un buon mercato e un allenatore con fiducia, ha invece portato a sovvertire i pronostici: primo posto in campionato a ben sei lunghezze dalla seconda. Il club non vola solo in campionato, ma sorpende anche in coppa nazionale: sedicesimi di finale conquistati - superando tre turni - e affermandosi come una delle sorprese della competizione.

LOMMEL

Zona playoff di seconda divisione per i belgi che, dopo un brutto avvio, hanno cambiato marcia portandosi al quarto posto.

NEW YORK CITY

Per gli statunitensi la stagione è terminata da qualche settimana: quinto posto conquistato per i playoff con in palio la vittoria del campionato, ma corsa fermata in semifinale dall'Inter Miami dell'intramontabile Leo Messi, che ha poi vinto la competizione.

BAHIA

I brasiliani hanno terminato da poche settimane il loro campionato, arrivando settimi e qualificandosi alla Copa Libertardores. A fine mese si riapre la stagione, che verrà divisa - appunto - tra la coppa e l'annata di campionato.

MONTEVIDEO CITY

Anche per gli uruguaiani la stagione è già terminata, con un ottimo terzo posto, a pari punti del Nacional secondo deferito di tre punti.

MELBOURNE CITY

Gli australiani sono il club con i risultati meno entusiasmanti, al momento, del CFG. Ottavo posto (su dodici) e soli quattordici punti nelle iniziali undici gare. Considerato il secondo posto dello scorso anno, è un risultato molto indietro rispetto alle aspettative.