Chi é Vignato, l’ex ragazzo prodigio che potrebbe seguire Inzaghi al Palermo

Il trequartista si forma calcisticamente nel Chievo, stupendo in under 17 e in primavera 1 e 2. Questo gli varrà, il 20 maggio 2017, il debutto in Serie A a soli 16 anni. Diventerà un perno dei veneti solo nel 2019, in Serie B: 5 reti e 3 assist alla prima avventura in cadetteria. Non stupiscono solo le partecipazioni ai gol, ma anche le prestazioni in sè: classe, tecnica e imprevedibilità le parole d'ordine del promettente numero 25. Questa ottima annata in B gli aprirà le porte della massima serie: arriva la chiamata del Bologna, che lo preleva per una cifra vicina al milione di euro. In Emilia giocherà 33 match, conditi da due gol e cinque assist, e un percorso di ascesa nel calcio italiano che sembrava starsi delineando in maniera netta. L'anno dopo, però, lo spazio non sarà quello dell'annata precedente e le prestazioni ne risentiranno. Nonostante ciò, arriva la chiamata dall'Italia under 21 in cui segna al debutto contro la Bosnia. Pochi minuti per incidere anche l'anno successivo, prima con il Bologna e poi, in prestito, con l'Empoli. Giocherà solo 300 minuti, segnando al debutto.