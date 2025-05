Non solo il Palermo: tante squadre del CFG non hanno raggiunto i loro obiettivi, nonostante le cifre spese

Mediagol ⚽️ 19 maggio 2025 (modifica il 19 maggio 2025 | 08:17)

Il CFG, società che controlla tra le altre il Palermo, ha vissuto una stagione non positiva in quasi tutte le squadre facenti parte del gruppo. Non solo i rosanero, con la peggior stagione della gestione City, anche le altre compagini non hanno fatto faville.

MANCHESTER CITY — Anche la squadra di "punta" ha faticato quest'anno. Il City si trova al momento sesto in classifica - con una partita in meno - a una lunghezza dalla zona champions. Stagione disastrosa che conta zero titoli, viziata da gravi infortuni che hanno limitato l'efficacia della squadra di Pep Guardiola.

GIRONA — Stagione di rimpianti in casa Girona: dopo un'annata che ha visto gli spagnoli arrivare in Champions League, quest'anno l'obiettivo Europa era più che fattibile. Tre mesi d'inferno, però, hanno viziato in negativo la stagione, portando al quindicesimo posto odierno.

TROYES — Il Troyes ha vissuto una stagione molto particolare: ripescata dopo il fallimento del Bordeaux, l'annata è iniziata malissimo, per poi risollevarsi nella seconda parte di stagione. Malgrado un girone di ritorno che avrebbe garantito i playoff, i francesi chiudono al decimo posto di Serie B francese.

LOMMEL — Dopo la Serie A persa lo scorso anno per un soffio, quest'anno la squadra belga non è riuscita a replicare quanto di buono fatto lo scorso anno, piazzandosi all'undicesimo posto.

NEW YORK CITY — Gli americano si trovano al momento sesti, in piena corsa per gli spareggi scudetto, ma il campionato degli USA è cominciato da appena 14 partite. La vetta è lontana solo otto punti.

BAHIA — Anche i brasiliani stanno vivendo una stagione ottima: sesto posto in classifica dopo sei match, che varebbe la qualificazine alla Copa Libertadores. Soli cinque punti li dividono dalla vetta.

MELBOURNE CITY — Secondo posto in campionato per gli australiani del Melbourne, che stanno per affrontare il ritorno della semifinale per gli spareggi scudetto: l'andata è stata vinta per 3-0.

MONTEVIDEO CITY — Il Montevideo si trova al momento decimo in classifica, dopo quindici match disputati.

MUMBAI CITY — Gli indiani hanno concluso il campionato al sesto posto, per poi concludere la loro stagione ai quarti degli spareggi scudetto.

La stagione del CFG si può dire paradossale, da una parte dei risultati negativi in Europa, mentre nel resto del mondo le cose sembrano funzionare in maniera migliore.