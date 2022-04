Cessione Palermo: proprietà Manchester City punta il club di Dario Mirri? I dettagli

La proprietà del Manchester City, interessata ad investire nel calcio italiano, starebbe puntando a rilevare il Palermo di Dario Mirri

Parallelamente alla corsa playoff che vede impegnato il Palermo di Baldini sul rettangolo verde, nell'auspicio di conquistare la posizione migliore al termine della regular season del girone C di Lega Pro e giocarsi concrete chances di promozione in Serie B, si susseguono i rumors sul futuro del club guidato dal presidente Dario Mirri.

L'imprenditore pubblicitario palermitano non ha mai fatto mistero di essere disposto a cedere il pacchetto di maggioranza della società rosanero, in presenza di un interlocutore solido, affidabile e facoltoso in grado di rilanciare ad alti livelli le ambizioni del club di Viale del Fante, L'annunciata liquidazione dell'ex controllante Hera Hora, con la conseguente emancipazione del Palermo FC, ad oggi soggetto giuridico del tutto autonomo, è stato da più parti interpretato come il possibile preludio ad una svolta radicale, con relativo passaggio di consegne al vertice della società siciliana.