Cessione Palermo, D’Angieri: “Progetto interessante, ma due variabili ci frenano”

Le parole di Nunzio Alfredo D'Angieri, titolare di un fondo familiare interessato da vicino alla situazione societaria del Palermo

Proseguono, infatti, i contatti per trovare soggetti credibili pronti ad investire sul club di viale del Fante. E tra questi spicca il gruppo in questione, che avrebbe la reale possibilità economica per intavolare un affare finalizzato all'acquisizione del Palermo e alla sua risalita nel panorama calcistico italiano.

Nel dettaglio, come riportato da "Tuttosport", D'Angieri ha confermato l'incontro con il presidente Dario Mirri: "Mirri, che rivedrò venerdì a Palermo, mi ha voluto incontrare a Milano per propormi il club rosanero - ha spiegato -. Io sono arrivato da Londra e con Giancarlo Cipolla, uno degli avvocati del fondo, abbiamo valutato la portata dell’affare. Interessante anche in considerazione del fatto che si potrebbe realizzare il progetto di riqualificazione dello stadio, tanto che avremmo anche già pensato al presidente, mio cugino Federico Ferro. Tuttavia due variabili ci hanno fin qui frenato: il fatto che il City Football Club abbia ugualmente manifestato interesse ad appoggiare Mirri, e la potenziale elezione di Gaetano Armao, attuale vicepresidente e Assessore della Regione, a Sindaco di Palermo: avendo con lui un pessimo rapporto, sarebbe difficile procedere. Detto questo io sono di origini piemontesi e siciliane (tanto che è da tutti conosciuto come Pupi, ndr), quindi mi sta a cuore il destino del Palermo, e penso che un gruppo come quello che tra le altre guida il City possa fare il meglio, per la società".