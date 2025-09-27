CESENA-PALERMO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: OUT BRUNORI, LE DOUARON DAL 1′

Le scelte di Inzaghi e di Mignani per il match in programma alle 15:00

Palermo e Cesena alle 15:00 si affronteranno nel big match di giornata: entrambe al primo posto in classifica, quota dieci punti e due vittorie nelle ultime due uscite stagionali. Queste le scelte di Inzaghi e di Mignani per la sfida valida per la quinta giornata di Serie B: