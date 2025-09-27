Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol palermo CESENA-PALERMO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: OUT BRUNORI, LE DOUARON DAL 1′

LE UFFICIALI

CESENA-PALERMO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: OUT BRUNORI, LE DOUARON DAL 1′

CESENA-PALERMO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: OUT BRUNORI, LE DOUARON DAL 1′ - immagine 1
Le scelte di Inzaghi e di Mignani per il match in programma alle 15:00
⚽️

Palermo e Cesena alle 15:00 si affronteranno nel big match di giornata: entrambe al primo posto in classifica, quota dieci punti e due vittorie nelle ultime due uscite stagionali. Queste le scelte di Inzaghi e di Mignani per la sfida valida per la quinta giornata di Serie B:

CESENA:33 Klinsmann, 4 Castagnetti,7 Blesa, 9 Shpendi, 11 Ciervo, 14 Berti, 15 Ciofi (C), 17 Adamo, 19 Zaro, 24 Mangraviti, 70 Francesconi.

A disposizione: 1 Siano, 40 Ferretti, 6 Arrigoni, 10 Bastoni, 13 Celia, 16 Amoran, 18 Guidi, 23 Magni, 25 Bisoli, 26 Piacentini, 29 Diao, 32 Olivieri.

Allenatore:Mignani.

PALERMO:66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre (C), 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.

Allenatore:Inzaghi.

Leggi anche
Palermo U19, seconda sconfitta consecutiva per la squadra guidata da Del Grosso: ad Ascoli...
Palermo-Venezia, settore ospiti in vendita per i tifosi rosanero: le info su Promo Family e prezzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA