Palermo e Cesena alle 15:00 si affronteranno nel big match di giornata: entrambe al primo posto in classifica, quota dieci punti e due vittorie nelle ultime due uscite stagionali. Queste le scelte di Inzaghi e di Mignani per la sfida valida per la quinta giornata di Serie B:
LE UFFICIALI
CESENA-PALERMO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: OUT BRUNORI, LE DOUARON DAL 1′
Le scelte di Inzaghi e di Mignani per il match in programma alle 15:00
CESENA:33 Klinsmann, 4 Castagnetti,7 Blesa, 9 Shpendi, 11 Ciervo, 14 Berti, 15 Ciofi (C), 17 Adamo, 19 Zaro, 24 Mangraviti, 70 Francesconi.
A disposizione: 1 Siano, 40 Ferretti, 6 Arrigoni, 10 Bastoni, 13 Celia, 16 Amoran, 18 Guidi, 23 Magni, 25 Bisoli, 26 Piacentini, 29 Diao, 32 Olivieri.
Allenatore:Mignani.
PALERMO:66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre (C), 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore:Inzaghi.
