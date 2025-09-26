Cesena-Palermo, i convocati di Inzaghi: out in due, c’è Bereszynski

Il Palermo ha diramato i convocati per la sfida contro il Cesena. Assente Ranocchia, con le indagini strumentali che hanno evidenziato un’elongazione all’arto inferiore destro. Il numero 10 ha già iniziato il percorso riabilitativo. Assente anche Diakitè, in riposo precauzionale e che svolgerà un allenamento individuale domani al Palermo CFA. Presente invece Bereszynski, appena arrivato dal mercato degli svincolati.