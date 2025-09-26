Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol palermo Cesena-Palermo, i convocati di Inzaghi: out in due, c’è Bereszynski

I Convocati

Cesena-Palermo, i convocati di Inzaghi: out in due, c’è Bereszynski

Palermo
Sono 21 i convocati del tecnico per la sfida di domani
Mediagol ⚽️

Il Palermo ha diramato i convocati per la sfida contro il Cesena. Assente Ranocchia, con le indagini strumentali che hanno evidenziato un’elongazione all’arto inferiore destro. Il numero 10 ha già iniziato il percorso riabilitativo. Assente anche Diakitè, in riposo precauzionale e che svolgerà un allenamento individuale domani al Palermo CFA. Presente invece Bereszynski, appena arrivato dal mercato degli svincolati.

I CONVOCATI

—  

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

30 Avella

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Pizzuto

Leggi anche
Cesena, Mignani: “Il Palermo è una squadra di grande valore con un tecnico vincente, per...
Palermo, Inzaghi: “Corona e Vasic hanno fatto una grande gara ad Udine. I...

© RIPRODUZIONE RISERVATA