Il Palermo ha diramato i convocati per la sfida contro il Cesena. Assente Ranocchia, con le indagini strumentali che hanno evidenziato un’elongazione all’arto inferiore destro. Il numero 10 ha già iniziato il percorso riabilitativo. Assente anche Diakitè, in riposo precauzionale e che svolgerà un allenamento individuale domani al Palermo CFA. Presente invece Bereszynski, appena arrivato dal mercato degli svincolati.
I Convocati
Cesena-Palermo, i convocati di Inzaghi: out in due, c’è Bereszynski
Sono 21 i convocati del tecnico per la sfida di domani
I CONVOCATI—
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
30 Avella
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Pizzuto
