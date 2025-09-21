Cesena, Mangraviti: “Col Venezia 3 punti importanti. Palermo? Squadra che punta alla promozione, Inzaghi…”

Le parole del difensore dei romagnoli

⚽️ 21 settembre - 12:41

Massimiliano Mangraviti, difensore del Cesena e autore di un gol nella vittoria contro il Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Resto del Carlino:

«Cercavo il gol da tanto – ammette –. Sono un difensore e naturalmente il mio primo obiettivo è difendere e non prendere gol. Ma mi aveva dato particolarmente fastidio chiudere la scorsa stagione a zero reti. Ci ho lavorato e sono contento che stavolta sia servito a conquistare i 3 punti».

La partita è stata una vera battaglia, ma la squadra ha sempre retto l’urto e, anche dopo il rigore, non ha mai dato l’impressione di essere in difficoltà.

«Abbiamo forse concesso qualcosa di troppo, ma il Venezia è fortissimo in tutti i reparti, sia fisicamente sia tecnicamente. Lotterà fino alla fine per la Serie A: concedere zero tiri a una squadra così è impossibile. C’è rammarico per il rigore, perché subiamo troppi gol e dobbiamo migliorare. Però bravi i miei compagni: ci siamo battuti tutti per portarci a casa questi importantissimi 3 punti».

Ora c’è il Palermo.

«Un’altra squadra che punta alla promozione diretta. Conosco Inzaghi e so che prepara benissimo le partite. Sono sicuro che sarà una grande sfida».

Infine, la dedica del gol:

«È per la mia compagna Camilla e per la mia famiglia, sempre pronti a sostenermi».