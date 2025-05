Ceccaroni guida la retroguardia, Nikolaou delude: analisi difensori Palermo 24/25

Pietro Ceccaroni: Il difensore di piede sinistro ex Venezia, dopo alcune mediocri prestazioni dell'anno scorso sotto la guida di Eugenio Corini e Michele Mignani, si è riscattato nel migliore dei modi, offrendo ottime prestazioni in tutto l'arco del campionato. Agisce da braccetto nella difesa a 3, ma è impiegato in diverse occasioni anche da terzino sinistro nel 4-3-3, fa bene in entrambi i ruoli dando un buon contributo sia alla difesa che all'attacco, con 2 reti e un assist. Inoltre, quando il classe 1995 non scende in campo, difficilmente i rosanero riescono a portare a casa qualche punto.