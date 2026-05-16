Ventisei i calciatori convocati dal tecnico calabrese in vista della semifinale dei playoff

- Palermo

Il Catanzaro ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida, in programma domani, contro il Palermo al Ceravolo. Presente Pietro Iemmello, che ha recuperato pienamente dall'infortunio che lo ha tenuto in panchina nella gara contro l'Avellino.

iemmello

ELENCO DEI CONVOCATI

PORTIERI: 1. Marietta, 22. Pigliacelli, 99. Borrelli

DIFENSORI: 2. Esteves, 4. Antonini, 5. Bashi, 6. Fellipe Jack, 23. Brighenti, 26. Verrengia, 27. Favasuli, 62. Frosinini, 84. Cassandro

CENTROCAMPISTI: 10. Petriccione, 14. Liberali, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 28. Oudin, 30 Alesi, 32. Rispoli, 98. Buglio

ATTACCANTI: 8 Pittarello, 9. Iemmello, 19 Nuamah, 39. Koffi, 77. D’Alessandro, 94. Di Francesco

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