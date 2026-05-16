Ventisei i calciatori convocati dal tecnico calabrese in vista della semifinale dei playoff
Il Catanzaro ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida, in programma domani, contro il Palermo al Ceravolo. Presente Pietro Iemmello, che ha recuperato pienamente dall'infortunio che lo ha tenuto in panchina nella gara contro l'Avellino.
ELENCO DEI CONVOCATI
PORTIERI: 1. Marietta, 22. Pigliacelli, 99. Borrelli
DIFENSORI: 2. Esteves, 4. Antonini, 5. Bashi, 6. Fellipe Jack, 23. Brighenti, 26. Verrengia, 27. Favasuli, 62. Frosinini, 84. Cassandro
CENTROCAMPISTI: 10. Petriccione, 14. Liberali, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 28. Oudin, 30 Alesi, 32. Rispoli, 98. Buglio
ATTACCANTI: 8 Pittarello, 9. Iemmello, 19 Nuamah, 39. Koffi, 77. D’Alessandro, 94. Di Francesco
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