Nella serata di domani Palermo e Catanzaro si affronteranno nel match valido per la nona giornata di Serie B. La squadra di Filippo Inzaghi, dopo il pareggio contro il Modena, cerca i tre punti per superare proprio i canarini in classifica. La formazione calabrese, reduce da sei punti nelle prime otto gare, cerca una vittoria di fondamentale importanza per uscire dalla prima crisi stagionale e per salvare la panchina di Aquilani.
I PRECEDENTI
Catanzaro-Palermo, i precedenti: solo 3 vittorie per i rosanero al Ceravolo
L'incontro di domani è valevole per il 53esimo confronto tra entrambe le squadre con un bilancio in sfavore del Palermo: 14 vittorie, 18 sconfitte e 20 pareggi. Anche al Ceravolo, stadio in cui la sfida prenderà la scena, il dato non è positivo ai rosanero: 14 sconfitte, 3 vittorie, e 9 pareggi. Il bilancio cambia al Barbera dove il Catanzaro è uscito sconfitto in 11 occasioni, vittorioso in quattro occasioni, e pareggiato in undici.
GLI ULTIMI PRECEDENTI
L'ultima sfida tra entrambe le squadre risale all'annata scorsa. Il Palermo, allora allenato da Alessio Dionisi, dopo una vittoria roboante contro il Sassuolo per 5-3, affrontò il Catanzaro al Ceravolo. I rosanero vinsero 1-3 riuscendo a conquistare i tre punti per la seconda consecutiva, con le reti di Jacopo Segre, Jeremy Le Douaron e un autogol fortuito della formazione casalinga. All'andata, al RenzoBarbera, la formazione calabrese vinse 1-2 dopo una gara combattuta, decisa da una rete di pregevole fattura di Pompetti all'80'.
L'ULTIMA VITTORIA DEL CATANZARO CASALINGA
L'ultima vittoria del Catanzaro sul Palermo al Ceravolo in linea generale risale alla stagione 2020/2021, quando la squadra di Filippi venne eliminata dalla Coppa Italia Serie C agli ottavi di finale, in una sfida decisa da una rete di Curiale. Per parlare invece di una vittoria casalinga dei calabresi in campionato contro i rosanero dobbiamo tornare all'annata 1990/1991, quando la formazione giallorossa ebbe la meglio sul Palermo per tre reti a zero nella gara valida per la terza giornata di Serie C di quella stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA