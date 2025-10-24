Catanzaro-Palermo, i precedenti: solo 3 vittorie per i rosanero al Ceravolo

Nella serata di domani Palermo e Catanzaro si affronteranno nel match valido per la nona giornata di Serie B. La squadra di Filippo Inzaghi, dopo il pareggio contro il Modena , cerca i tre punti per superare proprio i canarini in classifica. La formazione calabrese, reduce da sei punti nelle prime otto gare, cerca una vittoria di fondamentale importanza per uscire dalla prima crisi stagionale e per salvare la panchina di Aquilani.

L'incontro di domani è valevole per il 53esimo confronto tra entrambe le squadre con un bilancio in sfavore del Palermo: 14 vittorie, 18 sconfitte e 20 pareggi. Anche al Ceravolo, stadio in cui la sfida prenderà la scena, il dato non è positivo ai rosanero: 14 sconfitte, 3 vittorie, e 9 pareggi. Il bilancio cambia al Barbera dove il Catanzaro è uscito sconfitto in 11 occasioni, vittorioso in quattro occasioni, e pareggiato in undici.