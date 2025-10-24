Catanzaro-Palermo, i convocati di Inzaghi: torna Bardi, out Gyasi e Bani

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani contro il Catanzaro. Torna disponibile Bardi dopo 2 mesi di stop. Fuori Gyasi e Bani per infortunio.
I convocati
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
