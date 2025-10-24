mediagol palermo Catanzaro-Palermo, i convocati di Inzaghi: torna Bardi, out Gyasi e Bani

Sono 21 i calciatori convocati da Filippo Inzaghi per la sfida di domani sera contro il Catanzaro
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani contro il Catanzaro. Torna disponibile Bardi dopo 2 mesi di stop. Fuori Gyasi e Bani per infortunio.

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

