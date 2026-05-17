Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Catanzaro, in programma oggi alle 20:00. Presenti Mattia Bani e Antonio Palumbo, che, come dichiarato da Inzaghi in conferenza stampa, avevano accusato dei problemi negli ultimi giorni. Non presente solo Bereszynski, squalificato dopo l'ammonizione presa contro il Venezia.

I CONVOCATI

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

7 Johnsen

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

18 Modesto

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Di Bartolo

96 Magnani