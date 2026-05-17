I convocati in vista della sfida odierna contro la compagine di Aquilani
VIDEO PALERMO: L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI MEDIAGOL A PIETRO CECCARONI
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Catanzaro, in programma oggi alle 20:00. Presenti Mattia Bani e Antonio Palumbo, che, come dichiarato da Inzaghi in conferenza stampa, avevano accusato dei problemi negli ultimi giorni. Non presente solo Bereszynski, squalificato dopo l'ammonizione presa contro il Venezia.
I CONVOCATI
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
7 Johnsen
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
18 Modesto
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Di Bartolo
96 Magnani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti