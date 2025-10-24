Catanzaro-Palermo, dirige il match Pairetto: i precedenti

Sabato 25 Ottobre i rosanero guidati da Pippo Inzaghi scenderanno in campo al "Ceravolo" contro il Catanzaro, match valevole per la nona giornata di Serie BKT. Il Palermo arriva a questa sfida forte del secondo posto ottenuto sin qui e reduce dal pari in casa contro la capolista Modena , in cui i rosanero sono apparsi più che convincenti. Dall'altro lato troviamo un Catanzaro in difficoltà: sono appena 6 i punti raccolti sin qui con ancora 0 vittorie ottenute in questo campionato.

Il direttore designato è Luca Pairetto, classe 1984 della sezione di Nichelino. Il piemontese -tra l'altro figlio d'arte- ha diretto il Palermo in ben 9 occasioni con un bilancio in pari: 4 vittorie contro Novara, Padova, Latina e Genoa; 4 sconfitte contro Sassuolo (stagione 15/16 e 16/17 entrambe per 0-1), Pescara e Venezia, tra l'altro proprio con i lagunari è avvenuto l'ultimo incrocio fra Pairetto e il Palermo nella stagione 23/24, e sempre nella stessa stagione è arrivato anche il pareggio pirotecnico contro il Como per 3-3 della stagione.