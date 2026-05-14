Mancano pochi giorni alla sfida tra Catanzaro e Palermo, valevole per l'andata delle semifinali dei play-off di Serie B. La gara, programmata per domenica 17 maggio alle ore 20:00, sarà arbitrata da Ermanno Feliciani dalla sezione di Teramo. Assistenti Di Gioia e Cavallina, Turrini quarto uomo. Al VAR Pairetto, AVAR Piccinini.

I PRECEDENTI CON FELICIANI

Feliciani ha arbitrato 19 volte quest'anno, 13 volte in massima serie, 6 in B. I precedenti con il fischietto di Teramo sorridono ai rosanero: il bilancio è di tre vittorie e tre pareggi, con l'ultimo incontro avvenuto recentemente per Reggiana-Palermo. Curiosamente, c'è già stato un Catanzaro-Palermo arbitrato dal 34enne: lo scorso anno, per la 35esima giornata. La garà termino con un 3-1 a favore dei siciliani con autorete di Bonini, gol di Segre e Le Douaron. A ridurre il parziale il gol di Biasci per il momentaneo 1-2. Il bilancio del Catanzaro con l'arbitro è, invece, molto negativo: quattro sconfitte, un pari e una vittoria.