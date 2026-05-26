La compagine di Aquilani potrebbe disputare la finale di ritorno senza il suo uomo chiave
Il Catanzaro si prepara alla finale di ritorno contro il Monza. La compagine di Aquilani è chiamata all'impresa, sarà necessario, infatti - dopo lo 0-2 dell'andata - vincere con tre reti di scarto all'U Power Stadium per approdare in massima serie.
Secondo quanto riportato dalla "Gazzetta dello Sport", potrebbe saltare l'ultima gara di venerdì sera Pietro Iemmello, che sembrerebbe avere accusato un acciacco e saranno importante le valutazioni delle prossime ore. Una defezione non da poco per il Catanzaro, che potrebbe provare l'impresa senza il suo uomo chiave.
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