Catania, Russotto: “Palermo? È inferiore al Bari. Nel derby dimostrato di giocarcela”

Le parole del giocatore rossoazzurro nella settimana che ha seguito la vittoria etnea nel derby contro il Palermo

Queste le parole di Andrea Russotto, centrocampista del Catania intervenuto a margine del derby vinto contro il Palermo, in una settimana nella quale i rossoazzurri si sono preparati in vista di un altro scontro in Sicilia, quello con l'ACR Messina. In un'intervista concessa alle colonne de La Sicilia, il giocatore di Baldini ha detto la sua in merito agli equilibri che il Girone C di Serie C sta mettendo in evidenza, sottolineando una crescita esponenziale da parte della formazione etnea dopo le dimostrazioni tecniche date nel derby vinto contro i rosanero.