Catania, Russotto: “Palermo? Daremo tutto per vincere. Riscatteremo ultimo derby”

Le parole del centrocampista del Catania, Andrea Russotto, in vista del derby di domenica contro il Palermo di Filippi

Archiviato l'amaro pareggio contro il Latina e messe da parte le vicende extracampo che negli ultimi mesi hanno impensierito sempre di più il club etneo, il Catania scalda i motori in vista del delicato impegno di domenica contro il Palermo di Giacomo Filippi che andrà in scena al "Massimino". Un impegno presentato dal centrocampista Andrea Russotto , come riportato da tuttocalciocatania , intervenuto ai microfoni di telecolor.

"Il derby ha una storia a sè. Io ne ho giocati alcuni, anche nelle giovanili della Lazio contro la Roma. Sono partite che si preparano da sole. Non c’è bisogno di spiegare l’importanza del derby ai nuovi arrivati, che hanno capito fin da subito l’importanza della piazza dimostrando attaccamento, voglia ed uno spirito di sacrificio importante nonostante le situazioni che conosciamo. Sono convintissimo che tutti sappiamo quanto è importante per noi, per la società e soprattutto per la città questo derby. Già dal fischio finale di Latina, dopo l’amarezza eravamo già proiettati al derby. Lo prepareremo al meglio e daremo sportivamente battaglia. Tutti noi daremmo anche una parte del nostro corpo pur di vincere e festeggiare con la nostra gente. Adesso azzeriamo, da martedì inizia una settimana importantissima e daremo tutto di noi stessi sperando di regalare una bella giornata ai tifosi. L’anno scorso vinse il Palermo ma ricordo gli episodi di quella gara ed avremmo meritato noi di vincere. La prestazione non fu del tutto negativa. Puoi fare anche una gara splendida ma poi conta il risultato nel derby”.