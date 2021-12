Catania-Palermo, un derby a due velocità: nessuno ha raccolto più dei rosanero

Se il Palermo "ha messo il turbo", il Catania nelle ultime quattro partite ha subito tre sconfitte

"Un derby a due velocità". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul derby di Sicilia , in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Angelo Massimino". Se il Palermo , reduce dal successo importante conquistato contro il Monopoli , "ha messo il turbo", il Catania sta vivendo un momento tutt'altro che positivo. "Alla sfida di domenica al 'Massimino', le due siciliane si presentano in condizioni totalmente opposte, almeno stando ai risultati raccolti", si legge.

Nelle ultime dieci giornate, nonostante la sconfitta col Picerno , nessuno ha fatto meglio degli uomini di Giacomo Filippi , con il Palermo che sarebbe capolista del Girone C con 22 punti raccolti. Due più del Bari . Gli etnei, invece, sono reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro partite. O vince, o perde.

Inoltre, negli ultimi 10 minuti di gara, nessuna squadra trova il gol più dei rosanero, mentre il Catania è la formazione che subisce più reti dopo il novantesimo. Ha perso al 94' contro Bari, Foggia e Taranto; Avellino e Campobasso hanno pareggiato rispettivamente al minuto 87 e 88. Un derby in cui tutto può decidersi poco prima del triplice fischio. E non sarebbe la prima volta. In occasione dell'ultima sfida tra Catania e Palermo giocata col pubblico al "Massimino", il gol-pareggio di Josip Ilicic arrivò proprio al minuto 95.