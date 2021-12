Catania-Palermo, sospesa vendita biglietti ai residenti nel capoluogo. Le ultime

L'osservatorio Nazionale dello sport ha proibito la vendita dei biglietti per la sfida tra Catania e Palermo ai residenti nel capoluogo siciliano

L'Osservatorio Nazionale dello Sport ha sospeso il giudizio sulla vendita dei biglietti per il derby siciliano di Serie C tra Catania e Palermo . In programma per domenica 12 dicembre alle ore 14:30, l'attesa sfida tra rossoazzurri e rosanero dovrebbe riservare il pienone sulle tribune dello stadio 'Angelo Massimino'. Una buona notizia per tutti gli appassionati del calcio siciliano, che torneranno a rivedere un derby con un'affluenza di pubblico considerevole sugli spalti, risultata impossibile negli ultimi confronti a causa dell'emergenza sanitaria e dei protocolli in vigore.

Nonostante ciò, però, potrebbero non essere presenti per sostenere la formazione di Giacomo Filippi nell'importante trasferta. Questo a causa del giudizio, al momento sospeso, dell'Osservatorio Nazionale dello Sport, che avrebbe al momento vietato la vendita dei tagliandi per la gara ai residenti in provincia di Palermo. Una decisione che chiaramente non è ancora definitiva, visto appunto lo stato ancora sospeso del giudizio. Tuttavia, sarebbe certamente un duro colpo per i tifosi rosanero, che non potrebbero nuovamente assistere alla gara di Catania.