Catania-Palermo, Provenzano: “Sono palermitano, ma darò tutto per i rossoazzurri”

Le parole del centrocampista del Catania, nato a Palermo e adesso di fronte ai rosanero in un derby più che sentito da entrambe le compagini

Parola ad Alessandro Provenzano . Il centrocampista del Catania è intervenuto a pochi giorni dall'attesissimo derby di Serie C contro il Palermo . Una sfida speciale per lui, nato proprio nel capoluogo siciliano e adesso di fronte alla squadra della sua città natale, in un confronto che - come capita da molti anni a questa parte - vale più che semplici tre punti.

Intervistato alle colonne de La Sicilia, il classe '91 ha detto la sua proprio sul derby che attende lui e i rossoazzurri, con il suo cuore diviso a metà in un incontro dai contenuti sentimentali certamente elevati. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Ho avuto un problema alla caviglia ma sono pronto a rientrare in squadra. Sono palermitano, ma è chiaro che in campo darò il massimo per far vincere il Catania. Prevedo tanto equilibrio e battaglia tra le due squadre e quel che certamente renderà ancora più emozionante il derby sarà la presenza del pubblico. Il sapere che c'è già tutto esaurito nella Curva Nord e che a tre giorni dalla partita sono stati venduti cinquemila biglietti ci carica ulteriormente. Dobbiamo regalare una bella soddisfazione ai nostri impareggiabili sostenitori".