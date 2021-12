Catania-Palermo, “Match of the week”: da Eleven Sports e Serie C contenuti esclusivi

Catania-Palermo sarà "Match of the Week": in occasione della gara in programma al "Renzo Barbera", Serie C e Eleven Sports offriranno massima visibilità con ampio pre-partita, collegamenti sul campo all’intervallo ed approfondimenti nel post

Mediagol (bf) ⚽️

Poco meno di settantadue ore e sarà Catania-Palermo. I rosanero allenati dal tecnico, Giacomo Filippi, sfideranno la compagine rossazzurra allenata da Francesco Baldini nel big match valevole per la 18a giornata del girone C di Serie C in programma allo Stadio "Massimino", domenica 12 dicembre alle ore 14.30.

La gara rientra nell'iniziativa promossa in collaborazione tra Lega Pro e la piattaforma streaming Eleven Sports selezionando la sfida come "Match of the Week". Un progetto che offrirà massima visibilità con ampio pre-partita, collegamenti da bordocampo all’intervallo ed approfondimenti nel post-gara, arricchiti da contenuti esclusivi e le voci a caldo dei protagonisti del match. Previsti quest’anno oltre 60 top match tra campionato, playoff e Coppa Italia.

La telecronaca sarà affidata a Marco Capone, da bordocampo Giulia Stronati, offrirà il supporto tecnico per raccontare la sfida vissuta sulle panchine dei due tecnici, Giacomo Filippi e Francesco Baldini.