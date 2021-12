Catania-Palermo: Fella e Soleri specialisti derby: loro sanno come fare gol ai cugini

I due attaccanti sono in ballottaggio per una maglia da titolare nell'atteso derby di domenica contro il Catania

"Fella e Soleri, in passato, hanno dato dimostrazione di non patire la pressione quando l’avversario è della stessa regione, se non addirittura della stessa città". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sul derby tra Catania e Palermo e, in particolare, sul fronte offensivo rosanero. Giuseppe Fella ed Edoardo Soleri sanno come fare gol in confronti sentiti come quelli interregionali, avendolo già dimostrato brillantemente in passato.