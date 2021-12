Catania-Palermo: esauriti i biglietti della Curva Nord

In vista del derby di Serie C tra Catania e Palermo le prevendite per la curva nord dello stadio 'Angelo Massimino' risultano già esaurite

C'è trepidazione da parte dei tifosi in vista dell'attesissimo derby di Serie C tra Catania e Palermo. Lo stadio 'Angelo Massimino' sarà il teatro sportivo dell'importante sfida che attende le due compagini siciliane, in uno scontro che - come la tradizione del calcio insulare ha abituato negli ultimi anni - vale più di semplici tre punti. Un match dal peso specifico elevatissimo, per dinamiche di classifica e prestigio del confronto, non di certo sminuito per la categoria nella quale viene disputato.

In vista del derby, in programma per domenica 12 dicembre alle 14:30, tifosi di fede rossoazzurra hanno già provveduto all'acquisto delle prevendite per gli spalti del 'Massimino', con le vendite aperte solo nella giornata di martedì. Elevato il numero di appassionati presentatosi ai botteghini, con la curva nord che ha esaurito i posti a disposizione per l'atteso incontro valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie -Girone C. Una notizia certamente importante, che fa presumere come l'impianto etneo possa davvero sfiorare cifre da tutto esaurito per il confronto tra i rossoazzurri e la formazione di Giacomo Filippi.