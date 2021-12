Catania-Palermo, emozioni da derby: da Ilicic al 94′ a Santana, i precedenti

Il Palermo affronterà il Catania nella gara valida per la 18a giornata del campionato di Serie C (girone C)

Mediagol (bf) ⚽️

Il Palermo si proietta alla sfida di campionato più sentita della stagione quale è il derby contro il Catania. I rosanero guidati da mister Giacomo Filippi affronteranno la compagine etnea nel pomeriggio (14.30) di domenica 12 dicembre allo stadio "Angelo Massimino". Un match dal sapore particolare che nel corso dei decenni ha regalato una moltitudine di emozioni: dalla manita in Serie B nell'anno della promozione in A (in quell'occasione si giocava a Palermo) al pari di Ilicic nel recupero nella stagione della retrocessione in serie B (2012/13).

Soffermandosi proprio sui derby disputati in terra rossazzurra quello che resta in mente è senza dubbio l'ultimo, ossia quello giocato nella stagione 2020/21. Un Palermo orfano di Roberto Boscaglia, esonerato la settimana precedente, si apprestava ad affrontare il Catania in trasferta. Una partita pazzesca quella del "Massimino" che vide trionfare i rosanero per 1-0 grazie a una prodezza balistica di Mario Alberto Santana. Nel corso della ripresa il Palermo ridotto in dieci uomini per l'espulsione rimediata Ivan Marconi, trovò la via della rete con il capitano argentino che bucò l'estremo difensore di casa con un esterno destro dall'interno dell'area di rigore.