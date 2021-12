CATANIA-PALERMO, CRIVELLO E ACCARDI DAL 1′: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Le formazioni ufficiali di Catania-Palermo, match in programma alle ore 14:30 e valido per la 18a giornata del Girone C di Serie C

Mediagol (nic) ⚽️

Queste le formazioni ufficiali della gara Catania-Palermo, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C 2021-2022, in programma alle ore 14.30 allo stadio "Angelo Massimino":

CATANIA (4-3-3): 12 Stancampiano; 26 Calapai, 3 Claiton, 18 Monteagudo, 19 Pinto; 8 Rosaia, 4 Maldonado, 15 Greco; 10 Biondi, 24 Moro, 20 Russini

A disposizione: 1 Sala, 2 Pino, 5 Provenzano, 6 Ercolani, 7 Russotto, 13 Izco, 14 Piccolo, 16 Albertini, 21 Ropolo, 23 Cataldi, 25 Sipos, Zanchi

Allenatore: Baldini

PALERMO (3-5-2): 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 15 Marconi, 6 Crivello; 4 Accardi, 19 Odjer, 20 De Rose, 11 Dall'Oglio, 30 Valente; 9 Brunori, 27 Soleri

A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 79 Lancini, 33 Perrotta, 54 Peretti, 77 Doda, 29 Almici, 17 Luperini, 7 Floriano, 10 Silipo, 23 Fella

Allenatore: Filippi

Arbitro: Rutella (Enna)

Assistenti: Belsanti (Bari) - Politi (Lecce)

Quarto ufficiale: Monaldi (Macerata)