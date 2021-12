Catania-Palermo, Baldini: “Concesso pochissimo ai rosa. 2-0? Capito subito l’epilogo”

Le parole del tecnico etneo, Francesco Baldini, a margine del successo maturato contro il Palermo di Filippi

Dopo 10 anni il Catania conquista il derby di Sicilia, battendo il Palermo al "Massimino", nella sfida valida per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C. A decidere, le reti di Luca Moro, che regalano agli etnei l'intera posta in palio al termine di un match nervosissimo in cui non sono mancati falli e cartellini. A commentare il successo dei rossazzurri è il tecnico, Francesco Baldini, intervenuto ai microfoni di "Unicasport" nel post-gara.