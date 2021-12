Catania-Palermo, 100 bambini a sostegno dei rosanero allo Stadio “Massimino”

Saranno cento bambini e bambine, tifosi e tifose del Palermo, a rappresentare tutta la tifoseria rosanero al "Massimino"

Saranno cento bambini e bambine, tifosi e tifose del Palermo, a rappresentare tutta la tifoseria rosanero sugli spalti dello Stadio "Angelo Massimino" nel derby di Sicilia in programma alle ore 14:30. "Una presenza dal forte valore simbolico - la nota diramata dal club di viale del Fante sul proprio sito di riferimento -, che ha l’obiettivo di dare comunque una voce alla fede rosanero, nella sua espressione più genuina e gioiosa, in una partita giudicata ad alto tasso di rischio dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. I 100 ragazzini sono arrivati in pullman direttamente allo stadio, dove sosterranno la propria squadra del cuore. Ciò per ricordare che il sostegno ai propri colori da parte dei tifosi è e rimane un aspetto naturale e imprescindibile della fede sportiva, in modo semplice e appassionato e sempre contro ogni forma di violenza, che nulla ha a che vedere con i valori sani dello sport".