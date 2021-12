Catania, Moro: “Derby molto sentito, voglio incidere. Futuro? Vedremo più avanti”

Le parole del giovane centravanti degli etnei in vista del derby di Sicilia contro il Palermo

Moro , attaccante del Padova , in prestito al Catania in questo inizio sta trascinando gli etnei e in serata ha rilasciato delle dichiarazioni a Gianluca di Marzio nel corso di una diretta Instagram. Tanti i temi affrontati tra cui quello del derby, che per lui sarà il primo, ma sa bene quanto questa partita significhi per entrambe le tifoserie.

“Il derby è sentitissimo, e lasciare un segno in questa partita significherebbe mettere un puntino sulla Sicilia e fare esplodere i catanesi. So che per loro è vita o morte, e lo stiamo preparando al massimo. Sento l’adrenalina tra Catania e Palermo, perché qui il derby è sentitissimo. Queste due squadre si sono affrontate diverse volte in Serie A e entrambe tenteranno di vincere. Siamo un bel gruppo, e non in tutte le squadre si trova la complicità con tutti i compagni. Siamo andati a ricevere la benedizione di Sant’Agata con tutta la squadra. L’arrivo a Catania è stato un misto tra volontà mia e sorpresa. Volevo dare un segnale forte al Padova, perché questo era il primo anno vero tra i grandi e spero di dare ulteriori conferme fino alla fine. Quando arrivi in una squadra pur se sei giovane ti trattano come tutti gli altri. Il gruppo mi ha fatto sentire subito parte integrante, e c’è tutto per far bene qui a Catania”.