Catania, Marchese: “Ricordi bellissimi, eravamo forti. Playoff? Hanno qualità”

Le parole dell'ex difensore etneo nel corso dell'intervallo del derby siciliano

Il Catania e il Palermo nel passato hanno sempre regalato match entusiasmanti e ricchi di spettacolo. Uno dei protagonisti che si è distinto per l'affetto e la voglia di lottare per i colori etnei è stato Giovanni Marchese , che negli anni a Catania si è tolto diverse soddisfazioni.

"Sono legatissimo a questa gente, mia moglie è di Catania. Ricordo più bello? Primo gol in Serie A fatto contro il Napoli. Il gol contro il Novara una grande emozione. Uno degli aneddoti più carini è quando alla presentazione Morimoto si è presentato con i pantaloncini alla Fantozzi, durante le annate calcistica all'interno degli spogliatoi si vive di tutto e di più. Mi sento spesso con tanti tra cui Pantanelli, Berghessio, Izco, Biagianti. Qua sono approdati sempre dei bravi ragazzi. Allenatori? Mi piace Gasperini, l'ho avuto a Genoa e mi ha aperto un mondo. Maran, Montella, Conte, Simeone allenatori davvero preparati. Mi rivedo in Giovanni Pinto in questo Catania. Questa squadra ha giocatori interessanti come Moro e Russini. Catania? Mi auguro possa arrivare ai playoff".