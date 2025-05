Catania ko, l’ex Palermo Baldini espugna il Massimino nell’andata degli ottavi di playoff

Una vittoria pesante per il Pescara, che espugna lo stadio Massimino battendo il Catania per 1-0 nell’andata degli ottavi di finale dei playoff di Serie C. A firmare il colpo esterno è stato Merola, con un pregevole pallonetto scaturito da una brillante combinazione offensiva. Una rete tanto bella quanto pesante, che porta la firma di un Pescara cinico e ben messo in campo dal tecnico Silvio Baldini, ex di giornata con un passato importante sulla panchina del Palermo.