Catania, Baldini: “Motivati, vogliamo il risultato. Filippi? Ha un merito”

Le parole del tecnico degli etnei a pochi minuti dal fischio d'inizio del derby siciliano

Alle ore 14:30 scenderanno in campo allo stadio "Angelo Massimino", Catania e Palermo in un derby che promette spettacolo. Sfida aperta, che negli anni passati ha sempre regalato gol e divertimento. Questa stagione le due squadre seppur con obiettivi diversi stanno disputando dei buoni campionati, con i rosanero che però vogliono centrare la vittoria per continuare a mettere pressione alla capolista Bari .

"E' una gara a sé. Mi aspetto grande concentrazione e determinazione Oggi il risultato è importantissimo, da una prestazione viene il risultato. Mi aspetto grandi cose soprattutto dal punto di vista caratteriale e mentale. Abbiamo lavorato tecnicamente e tatticamente come tutte le settimane, è una gara che si prepara da sola. Dobbiamo avere la forza di tenere buoni gli animi, chi non è motivato oggi non può fare questo mestiere. Palermo? Può cambiare assetto tattico in qualsiasi momento, è una squadra costruita per vincere. Noi ce la metteremo tutta ma non sarà semplice. Il mister Filippi ha costruito un collettivo importante. Tifosi? Speriamo di fare una gran partita e di festeggiare con loro alla fine".