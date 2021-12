Castagnini: “Baldini un maestro di calcio, decisivo per la svolta del Palermo”

Le dichiarazioni del ds del Palermo, Renzo Castagnini, nel corso della conferenza stampa di presentazione del neo tecnico, Silvio Baldini

Parte il Baldini 2.0. Il neo tecnico del Palermo , è stato presentato ai vari organi d'informazione, nel corso della consueta conferenza stampa, in programma allo Stadio "Renzo Barbera" alle ore 16.00. Di seguito le dichiarazioni del direttore sportivo rosanero, Renzo Castagnini , che affianca in sala stampa, il coach nativo di Massa, alla sua seconda esperienza sulla panchina del Palermo, dopo la prima metà della stagione di Serie B, 2003-2004, anno della storica promozione in Serie A.

"Mi sembra riduttivo il fatto che Baldini possa solo dare quello che ci è mancato in trasferta. Parliamo di un allenatore completo, un maestro di calcio, del quale ho la testimonianza da anni, per le squadre che ha allenato e per il gioco che ho sempre visto. Quello che ho sempre visto lo dimostra. Può dare carisma, voglia e determinazione, ma mi sembra riduttivo. Noi siamo convinti in società che Baldini abbia le caratteristiche giuste per dare una svolta alla squadra, ,ma questo lo sapevamo da tempo. Ci serviva solo capire se avesse la fiamma giusta per allenare questa squadra. L'entusiasmo di Baldini è la cosa più importante, quello che ci ha spinto a prenderlo e che ci ha nuovamente ridato la forza giusta".