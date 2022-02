CAMPOBASSO-PALERMO, SOMMA E FELICI IN CAMPO DAL 1′: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Le scelte di Mirko Cudini e Silvio Baldini per il match di Serie C Campobasso-Palermo, in programma allo stadio "Nuovo Romagnoli" alle ore 17.30

Queste le formazioni ufficiali della gara Campobasso-Palermo, valevole per la 25ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 17.30.

CAMPOBASSO: 12 Zamarion, 5 Menna, 6 Dalmazzi, 7 Bontà (cap.), 10 Emmausso, 11 Pace, 18 Candellori, 21 Liguori, 23 Fabriani, 26 Persia, 27 Merkaj.

A disposizione: 1 Raccichini, 22 Coco, 2 Sbardella, 3 Vanzan, 8 Ladu, 9 Rossetti, 13 Martino, 14 Di Francesco,16 Tenkorang, 19 Giunta, 30 Magri, 98 Bolsius.

Allenatore: Cudini.

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 16 Somma, 15 Marconi, 33 Perrotta; 20 De Rose (cap.), 19 Odjer; 30 Valente, 17 Luperini, 75 Felici; Brunori.

A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 10 Silipo, 21 Damiani, 23 Fella, 27 Soleri.

Allenatore: Baldini.

Arbitro: Longo (Paola).

Assistenti: Caso (Nocera Inferiore) - Ceolin (Treviso).

Quarto Ufficiale: Fontani (Siena).