Calciomercato, Repubblica: “Pohjanpalo in panchina col Venezia, presto al Palermo”

Pohjanpalo al Palermo per 4,5 milioni, con contratto triennale fino a 1,6 milioni a stagione.

⚽️ Mediagol 1 febbraio 2025 (modifica il 1 febbraio 2025 | 09:01)

Secondo l’edizione odierna di Repubblica, il trasferimento di Joel Pohjanpalo al Palermo è ormai definito. L’attaccante finlandese è stato convocato per la sfida contro l’Udinese, ma difficilmente scenderà in campo: "A Venezia l’argomento Joel Pohjanpalo non si affronta con piacere. La squadra di Di Francesco pensava di avere il sostituto pronto con Eldor Shomurodov, ma l’attaccante della Roma ha convinto Claudio Ranieri".

L’accordo tra Palermo e Venezia è stato definito: "L’intesa fra Palermo e Venezia è arrivata sulla base di 4,5 milioni di euro più bonus per il cartellino."

Per il giocatore, invece, è stato concordato un ingaggio importante: "L'intesa con il giocatore con un ingaggio triennale fino a 1,6 milioni di euro, uno stipendio che può arrivare facile ai 2 milioni di euro, bonus compresi, con premialità progressive che possono portare a 2 milioni e due per risultati personali e di squadra."

Sul fronte entrate, il Venezia lavora per trovare un sostituto. Tra i nomi seguiti ci sono Tuci e Yaremchuk: «Tocca al Venezia sbloccare la situazione per la sua alternativa e tra i nomi seguiti ci sono due attaccanti. Il primo è Martin Tuci, dello Slovan Bratislava, il secondo è Roman Yaremchuk dell’Olympiakos perché anche lui si è messo in evidenza in Europa League e i greci sono orientati a tenerlo almeno fino a giugno.»

Per il Palermo, invece, continua la ricerca di rinforzi: «Cambiano le cose sulla ricerca dell’attaccante da parte del Venezia. I friulani avanzano per Luca Mazzitelli con il Como, mentre si complica la pista per la schiena di Salim Diakité e Antonio Candela: tutto allo Spezia e tentata dalla proposta del Sassuolo. Il club cerca ancora un portiere con Emil Audero in cima alla lista dei desideri.»

Infine, sono ufficiali alcune cessioni: «Ufficiali i prestiti di Dario Saric al Cesena e Stredair Appuah al Valenciennes, Alessio Buttaro, intanto, è vicino alla Carrarese.»