Calciomercato, GDS: “Palermo, in sette (forse) tornano a casa”

Su Saric, Graves e Aurelio c'è l'incognita del riscatto, soltanto in quattro sicuri di rientrare alla base. Peda, Appuah, Corona e Nespola non avevano clausole. Il polacco può restare, gli altri tre verranno valutati.

Il Giornale di Sicilia si sofferma oggi sui giocatori del Palermo attualmente in prestito e sulle possibili decisioni di mercato che la società dovrà prendere entro il 18 giugno, data entro cui alcuni club potranno esercitare i diritti di riscatto. In totale, si tratta di dieci calciatori, con situazioni diverse che potrebbero generare entrate o liberare slot in rosa.

I nomi più caldi: Saric, Graves e Aurelio — Il focus si sposta su Dario Saric, centrocampista bosniaco passato al Cesena con prestito e diritto di riscatto, con obbligo legato alla promozione: “questa eventualità non può più realizzarsi”, scrive il GDS, sottolineando che il Cesena ora dovrebbe sborsare “poco meno di un milione” per riscattarlo. Arrivato a Palermo nel 2022 per circa 2 milioni, non ha mai inciso: 40 presenze e zero gol, contratto fino al 2026.

GDS sottolinea che “difficilmente, se dovesse tornare, Saric rimarrebbe in Sicilia”, suggerendo che il club potrebbe cercare di monetizzare.

Situazione simile per Simon Graves, difensore in prestito al PEC Zwolle (Olanda), dove ha giocato una stagione intera in Eredivisie. Il club olandese ha tempo fino a fine maggio per riscattarlo, “per una cifra non troppo distante da quella che il Palermo incasserebbe dal Cesena per Saric”. Graves ha ancora contratto con i rosanero fino al 2027.

Caso più articolato quello di Aurelio, oggi allo Spezia. Il giornale sottolinea che “il laterale difensivo mancino ha fatto molto bene in Liguria”, e lo Spezia, impegnato nei playoff, “potrebbe riscattarlo a prescindere”, data la cifra contenuta di circa mezzo milione. Tutto dipenderà dalla categoria in cui giocherà il club ligure il prossimo anno.

I rientri da prestiti secchi: Peda, Appuah, Corona, Nespola — Il focus si sposta su chi tornerà a Palermo per fine prestito, senza diritto di riscatto:

Peda (Juve Stabia) ha giocato un’ottima stagione e “potrebbe avere grandi possibilità di restare”, anche in virtù del possibile modulo a tre difensori.

Appuah ha collezionato solo 3 presenze col Palermo nella prima parte di stagione e “è apparso ancora troppo acerbo”. Il GDS lo considera candidato a un nuovo prestito.

Corona, dopo un’annata al Pontedera, potrebbe rientrare “nella batteria degli attaccanti” in quanto under e quindi utile per la lista.

Nespola, portiere, ha fatto esperienza in Serie D con il Flaminia e potrebbe essere “inserito come terzo portiere” nel prossimo organico.

I saluti definitivi: Damiani, Stulac, Fella — GDS sottolinea che tre giocatori sono ormai certi dell’addio:

Samuele Damiani è stato riscattato dalla Ternana per meno di 200 mila euro, con obbligo scattato al verificarsi di determinate condizioni.

Leo Stulac resterà alla Reggiana, ma il contratto con il Palermo andrà in scadenza.

Giuseppe Fella, anche lui in scadenza, saluterà Palermo dopo essere stato uno degli artefici della promozione in Serie B nel 2022.