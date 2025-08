Calciomercato Palermo, tutto ok per Bardi: Osti chiude l’affare, i dettagli

Il portiere ex Inter e Frosinone è virtualmente un nuovo giocatore del Palermo. Il classe 1992 scioglie le riserve ed il ds rosanero regala ad Inzaghi un estremo difensore di esperienza ed affidabilità per la categoria.

Carlo Osti perfeziona il quinto colpo in entrata della sessione estiva di calciomercato e regala al tecnico del Palermo, Pippo Inzaghi, un dodicesimo esperto ed estremamente affidabile per la categoria. Portiere dal background di rilievo, con numerose stagioni da protagonista in Serie B ed esperienze significative collezionate tra Serie A e Liga spagnola. Bardi porta in dote personalità e performance, alzando il livello di qualità e competitività nel ruolo, a prescindere da quale sarà il futuro di Alfred Gomis.