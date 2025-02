Calciomercato Palermo, sprint della Salernitana per Henry: le ultime

Nuovo sorpasso della Salernitana per assicurarsi l'attaccante

Ancora incertezze sul futuro di Henry. Sembrava ad un passo dal trasferimento all'estero, con l'Hertha Berlino in pole, ma adesso, secondo il noto giornalista di calciomercato Alfredo Pedullà, il futuro del calciatore potrebbe ancora essere in Italia. La Salernitana avrebbe fatto un importante sprint per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante, che farà ritorno al Verona prima di cambiare casacca.