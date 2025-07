Calciomercato Palermo, si stringe per Bani: prove di dialogo col Genoa. Le ultime

Dopo un’iniziale intransigenza, il Genoa pare aprire al dialogo col Palermo per la cessione del cartellino del centrale difensivo classe 1993. Volontà del giocatore ed entità dell’offerta rosa potrebbero risultare fattori decisivi.

Mediagol ⚽️ 21 luglio - 15:49

di Leandro Ficarra

Cresce, si plasma e prende forma il nuovo Palermo di Pippo Inzaghi nel ritiro in corso di svolgimento a Chatillon. Probante ed intenso lavoro sul piano atletico e mentale, minuziose e dettagliate esercitazioni tattiche per acquisire coralità ed automatismi efficaci nell’applicazione delle due fasi. Entusiasmo, coesione, indole gladiatoria e spirito di gruppo. La compagine rosanero mostra di voler trasporre sul rettangolo verde i principi cardine dell’Inzaghi pensiero. Due test amichevoli contro formazioni di modesto lignaggio sul piano tecnico rispetto all’attuale dimensione della truppa di SuperPippo, risultato che lascia il tempo che trova ma ottime indicazioni in termini di atteggiamento e diapason motivazionale. Contestualmente dopo le ufficializzazioni di Augello e Gyasi, il management rosa continua a tessere la sua pregiata tela sul mercato per potenziare la rosa.

Oggi dovrebbe arrivare l’ok formale da Manchester per l’operazione Palumbo, già chiusa nel dettaglio col Modena. Duttile trequartista, il classe 1996 dovrebbe svolgere le rituali visite al J Medical domani ed aggregarsi ai nuovi compagni nella giornata di mercoledì. Secondo indiscrezioni esclusive raccolte dalla redazione di Mediagol.it, passi in avanti importanti anche per il cartellino dell’esperto e performante centrale difensivo classe 1993, Mattia Bani. Pilastro e leader della retroguardia del Genoa di Vieira nella scorsa stagione in Serie A, categoria in cui vanta 163 presenze ed un background di rilievo anche con le maglie di Bologna e Parma. Scadenza 2026, personalità, struttura e capacità di lettura che in Serie B rappresenterebbero un lusso.

Il Palermo, forte di un’intesa di massima già corroborata con calciatore ed entourage, ha presentato un’offerta importante al Genoa, ritoccandola un paio di volte verso l’alto per scalfire la strenua resistenza del club ligure, fortemente restia a privarsi di un elemento ritenuto assolutamente centrale all’interno del terreno di gioco e nel chiuso dello spogliatoio. Club targato CFG che si è spinto fino a due milioni, tra parte fissa e bonus legati ad obiettivi individuali e collettivi per acquisire il cartellino del ragazzo. Genoa che appariva irremovibile fino a ieri, fermo sulla sua iniziale richiesta di 2,5 milioni più bonus. Il tempo però pare aver portato consiglio. Bani, legato al Genoa ed all’ambiente, si è mostrato rispettoso ed irreprensibile professionalmente, spingendo al massimo in ritiro e nelle amichevoli, giocate indossando la fascia di capitano. Tuttavia ha rispedito con garbo al mittente ogni proposta di rinnovo o prolungamento del contratto attuale col Grifone, ribadendo con trasparenza e risolutezza la sua voglia di tuffarsi in questa nuova avventura professionale nel capoluogo siciliano.

Il buonsenso dovrebbe prevalere, il Genoa avrebbe aperto al dialogo col Palermo, nella consapevolezza che la cifra messa sul piatto dal club di viale del Fante è comunque una base molto significativa per un classe 1993 in scadenza il prossimo giugno. C’è da tenere in debita considerazione anche la volontà di un professionista che ha sempre e comunque mostrato attaccamento ed affidabilità massima, dentro e fuori dal campo. Diplomazie dei due club al lavoro per trovare un punto di convergenza che soddisfi tutte le parti in causa, prossime ore che potrebbero far registrare un’accelerazione importante verso la fumata bianca. Da limare e cadenzare proporzioni tra parte fissa e bonus, la sensazione è che si possa chiudere per un cifra di poco superiore ai due milioni. Genoa e Palermo al lavoro, Bani sempre più vicino ad approdare alla corte di Inzaghi.