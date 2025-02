Calciomercato Palermo, Pohjanpalo nemmeno in panchina in Udinese-Venezia

Il finlandese non figura neanche in panchina nel delicato match dei lagunari

Il Palermo si appresta ad accogliere finalmente il colpo di mercato invernale: Pohjanpalo diventerà presto un nuovo giocatore rosanero. Un indizio, quasi inconfutabile, riguarda la sua assenza nella delicata sfida del Venezia contro l'Udinese. Il finlandese non figura nè tra i titolari e nemmeno in panchina, come ci si aspettava, segno che la sua avventura in laguna è ormai praticamente finita.