CALCIOMERCATO PALERMO, PERETTI UFFICIALE AL GROSSETO: LA NOTA DEL CLUB ROSANERO

Manuel Peretti lascia Palermo: il centrale classe 2000 ha firmato il suo nuovo contratto che lo legherà fino a giugno al Grossetto

Ultime ore della sessione invernale di calciomercato: alle ore 20.00 chiuderà ufficialmente la finestra di riparazione. Per questo motivo, il direttore sportivo Renzo Castagnini si trova attualmente a Milano al fine di definire alcuni affari in uscita e di trovare un'adeguata collocazione a quei calciatori che fin qui non sono riusciti a trovare continuità e minutaggio. In casa rosanero le idee sono chiare da tempo in merito a strategia e linee guida della società in sede di calciomercato. Due interpreti per ruolo in conformità al credo tattico del nuovo tecnico Silvio Baldini .

Manuel Peretti, non ancora pronto sotto il profilo della maturità e della dimensione tecnica per una squadra che punta al vertice, in questa stagione ha collezionato appena sette presenze tra campionato e Coppa Italia di C. Motivo per il quale, la dirigenza rosanero e l'entourage del classe 2000 hanno scelto di imboccare due strade differenti da qui fino al termine della corrente stagione agonistica. Nel dettaglio, Peretti lascia il capoluogo siciliano per volare in Toscana, dove ha sottoscritto un contratto che lo lega fino al prossimo giugno al Grosseto, club militante nel Girone B di Serie C. Un prestito secco che consentirà al giovane centrale ex Hellas Verona di trovare maggiore continuità d'impiego, implementando il suo processo di maturazione calcistica. Di seguito la nota del club rosanero.